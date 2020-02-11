Başrollerini Yiğit Kirazcı ile paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminden perde arkası görüntüleri instagram hesabından paylaşan Nesrin Cavadzadeye çok sayıda iltifat geldi.

“14 şubat yaklaşırken” notuyla yayımladığı videoda ünlü oyuncu güzelliği ve zarafeti ile beğeni topladı.









'Çirkin erkek severim' demişti

Daha önce verdiği bir röportajda 'Çirkin erkek severim' diyen Cavadzade, bu sözlerine açıklık getirmişti. Güzel oyuncu konuyla ilgili şöyle demişti:

"Filmdeki partnerimle aramızda bir şeyler olduğuna dair haberler çıkmıştı. Filmin lansmanında bunları soracaklarını bildiğim için anneannemin hikâyesini anlattım. Şöyle ki dedem çok yakışıklı bir adamdı ve kadınlar onu rahat bırakmazdı.

'Koca dediğin maymundan hallice olur'

Anneannem her zaman “Koca dediğin maymundan hallice olur, sakın yakışıklı adama âşık olmayın” derdi. Bunu söyledim. Sonra başım büyük belaya girdi. Sosyal medyadan erkekler “Nesrin şansım var mı?” diye binlerce abuk sabuk fotoğraf yolladı."



