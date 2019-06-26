Nesrin Cavadzade evleniyor mu?

Paylaştığı fotoğraflarla, rol aldığı projelerle sık sık gündeme gelen Nesrin Cavadzade yine gündem oldu. Bu sefer gündem olmasının nedeni ise Instagram hesabından paylaştığı ve altına 'Binlerce kez evet' notunu düştüğü bu fotoğraftı.

Bunun üzerine takipçileri, geçen yıl Alihan Bey'le birlikte olan oyuncunun evlilik teklifi aldığını ve 'evet' dediğini belirten yorumlar yapmaya başladı.

Nesrin Cavadzade tarafından henüz bu konuda bir açıklama gelmedi. Bakalım oyuncu yapılan yorumlara ne cevap verecek!