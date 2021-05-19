Nesrin Cavadzade ile ilgili yeni gelişme!

Medyapım'ın 5. sezonunda da devam edecek olan "Yasak Elma" dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'nin bir dondurma markasıyla reklam anlaşması yaptığı gündeme gelmişti.

Ancak sözleşme ile ilgili kötü haber geldi. Nesrin Cevadzade'nin sözleşme aşamasında karşılıklı olarak çalışmama kararı alındığı ortaya çıktı.