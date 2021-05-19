Nesrin Cavadzade ile ilgili yeni gelişme!
Yasak Elma dizisinde Şahika karakteri ile fırtınalar estiren Nesrin Cevadzade'nin adı, dizinin kadrosundan ayrıldıktan sonra yeni bir projeyle anılmaya başlanmıştı. Ancak güzel oyuncunun sözleşmesinin iptal edildiği öğrenildi.
19 Mayıs 2021, Çarşamba 20:36 Son Güncelleme:
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Medyapım'ın 5. sezonunda da devam edecek olan "Yasak Elma" dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'nin bir dondurma markasıyla reklam anlaşması yaptığı gündeme gelmişti.
Ancak sözleşme ile ilgili kötü haber geldi. Nesrin Cevadzade'nin sözleşme aşamasında karşılıklı olarak çalışmama kararı alındığı ortaya çıktı.