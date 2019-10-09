Nesrin Cavadzade kazaya neden oldu

Nesrin Cavadzade önceki gün Maçka’da gittiği spor salonunun kapısında habercileri fark edince, yolunu değiştirdi

09 Ekim 2019, Çarşamba 08:25 Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade kazaya neden oldu

Ağaçların arasından geçmek istedi. Ama eşofmanı dallara takıldı, neredeyse düşüyordu. Bu sırada yağmur başladı.

'Bir ıslak saçla görüntülenmediğim kalmıştı'

Oyuncu, “Bir ıslak saçla görüntülenmediğim kalmıştı” diye konuştu.

Nesrin Cavadzade'ye bakarken araca çarptı

Seyir halindeki bir taksinin şoförü de Nesrin Cavadzade’ye bakarken başka bir araca çarptı.

Ali Keser/ POSTA


Haberin fotoğrafları için tıklayınNesrin Cavadzade, gelen eleştirilere yanıt verdi

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