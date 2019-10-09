Nesrin Cavadzade kazaya neden oldu

Ağaçların arasından geçmek istedi. Ama eşofmanı dallara takıldı, neredeyse düşüyordu. Bu sırada yağmur başladı.

'Bir ıslak saçla görüntülenmediğim kalmıştı'

Oyuncu, “Bir ıslak saçla görüntülenmediğim kalmıştı” diye konuştu.

Nesrin Cavadzade'ye bakarken araca çarptı

Seyir halindeki bir taksinin şoförü de Nesrin Cavadzade’ye bakarken başka bir araca çarptı.

Ali Keser/ POSTA





Haberin fotoğrafları için tıklayın Nesrin Cavadzade, gelen eleştirilere yanıt verdi