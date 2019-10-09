Nesrin Cavadzade kazaya neden oldu
Nesrin Cavadzade önceki gün Maçka’da gittiği spor salonunun kapısında habercileri fark edince, yolunu değiştirdi
Ağaçların arasından geçmek istedi. Ama eşofmanı dallara takıldı, neredeyse düşüyordu. Bu sırada yağmur başladı.
'Bir ıslak saçla görüntülenmediğim kalmıştı'
Oyuncu, “Bir ıslak saçla görüntülenmediğim kalmıştı” diye konuştu.
Nesrin Cavadzade'ye bakarken araca çarptı
Seyir halindeki bir taksinin şoförü de Nesrin Cavadzade’ye bakarken başka bir araca çarptı.
Ali Keser/ POSTA
Haberin fotoğrafları için tıklayınNesrin Cavadzade, gelen eleştirilere yanıt verdi