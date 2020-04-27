Nesrin Cavadzade paylaştı, takipçileri tepki gösterdi: Sakın yapma!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından 45 gündür karantinada olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Oyuncunun mesajı "Saçlarını mı kazıtacak" yorumlarına neden oldu.
27 Nisan 2020, Pazartesi 21:29 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından yaptığı esprili paylaşımlarıyla ve sempatik halleri ile dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu karantinada 45 gün oldu derken fotoğrafına "Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum" notunu düştü.
https://www.instagram.com/p/B_fdxQhAfqX/?utm_source=ig_web_copy_link
Nesrin Cavadzade'nin bu mesajına gelen tepkilerden bazıları şöyle:
- 1 dakika bile düşünme.
- Sakın yapma
- Zehir sür saçlarına
- Sakın, Nesrin hanım böyle çok güzelsiniz
- Öyle bir şey yapma. Ağlarım kafamı duvara falan vururum sakın
- Anlıyorum, kimseyi zehirleyemediğin veya sahte araba kazasına sürükleyemediğin için üzgünsün ama saçlarını rahat bırakmalısın tamam mı?
- Sakın kazıtmayın
- Sakın, dursunlar elleme
- No'lur bu saçın her teline kurban olmaya devam