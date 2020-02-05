Nesrin Cavadzade: Sevecen ama çok güçlüyüm

Nesrin Cavadzade, BeStyle dergisine röportaj verdi. “Erkeklerin sana yaklaşmaktan çekineceği kadar güçlü görünüyorsunuz, öyle mi?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Aslında sevecen biriyim. ama bazı konularda haddinden fazla güçlü olabilirim. Bu da sanki her şeyi tek başıma becerebiliyormuşum imajı yaratıyor. Bu birilerini ürkütüyorsa, onların problemi.”

7 çocuk istiyordu

Nesrin Cavadzade, “Evlenmeyi ve anne olmayı çok istiyorum. Daha önce 7 çocuk demiştim, sanırım sayıyı abartmışım” diye konuştu.



