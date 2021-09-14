Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ayrıldığı iddia edilmişti! İddianın arından ilk paylaşım
Aynı dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, beraberliklerini geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak taçlandırmıştı. Dün çiftin ayrıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. İddiaların ardından Gökhan Alkan'dan manidar bir paylaşım geldi!
14 Eylül 2021, Salı 11:03 Son Güncelleme:
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Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu çift hakkında 'ayrılık' iddiası ortaya atıldı. Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade'nin şiddetli bir tartışma sonrası yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürüldü. Söylentiler sonrasında Nesrin Cavadzade suskunluğunu korurken, Gökhan Alkan'dan iddiaları reddeden bir paylaşım geldi.
'O YAR BENİM KİME NE'
Gökhan Alkan, çıkan haberlere 'Haydar Haydar' şarkısının dizelerini paylaşarak yanıt verdi:
Nesimi'ye sormuşlar
Yarin inen hoş musun?
Hoş olayım, olmayayım
O yar benim, kime ne!
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