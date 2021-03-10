Dünya Netanyahu'dan BAE'de bir ilk

Netanyahu'dan BAE'de bir ilk

Dünya

Netanyahu'dan BAE'de bir ilk

Yarın düzenlenecek resmi ziyaretle Netanyahu, BAE'ye giden ilk İsrail Başbakanı olacak. BAE de ilk defa İsrailli bir milli spor takımıyla 'dostluk maçı' oynayacak.

10 Mart 2021, Çarşamba 16:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın resmi ziyaret kapsamında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun ziyarette BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir araya geleceği belirtildi.

Bu ziyaretle Netanyahu, BAE'ye giden ilk İsrail Başbakanı olacak. Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimlerden günler öncesine denk gelmesi dikkati çekti. İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İmamoğlu pot mu kırdı?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Kadına şiddet değil 'Cins kırım'
Murat Çelik
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD'de koronavirüs nedeniyle şoföre yapılan ırkçı saldırı tepki topluyor