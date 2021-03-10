Netanyahu'dan BAE'de bir ilk
Yarın düzenlenecek resmi ziyaretle Netanyahu, BAE'ye giden ilk İsrail Başbakanı olacak. BAE de ilk defa İsrailli bir milli spor takımıyla 'dostluk maçı' oynayacak.
10 Mart 2021, Çarşamba 16:50 Son Güncelleme:
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın resmi ziyaret kapsamında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun ziyarette BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir araya geleceği belirtildi.
Bu ziyaretle Netanyahu, BAE'ye giden ilk İsrail Başbakanı olacak. Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimlerden günler öncesine denk gelmesi dikkati çekti. İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
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