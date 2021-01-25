Netflix, Android kullanıcıları için yeni özellik getirdi

Bu özelliği kullanabilmek için özel bir kulaklığa da gerek yok. Sahip olduğunuz telefonun hoparlörleri de bu yüksek ses kalitesini sunabiliyor.

Yeni özellik, ses seviyesini de gözler görülür şekilde iyileştiriyor. Böylelikle kullanıcılar, özellikle de konuşma seslerini gürültülü ortamlarda bile çok daha iyi bir şekilde anlayabilecekler. Netflix, yeni ses formatının kullanıcı deneyimini çok daha iyi bir hale getireceğini ifade ediyor.

Netflix'in yeni özelliğini kullanabilmek için, akıllı telefonunuzun işletim sisteminin en az Android 9 Pie olması gerekiyor.





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