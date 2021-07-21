Netflix, son 3 ayda ne kadar abone kazandığını açıkladı

Netflix'ten yapılan açıklamalara göre platform, 1 Nisan ila 30 Haziran arasında dünya çapında 1,5 milyon abone kazandı. Ancak Netflix, aynı dönemde ABD pazarında 430 bin abonesini kaybetti. Bu, platformun 2021'in ilk çeyreğinde ABD'de kazandığı 450 bin civarı yeni abonenin neredeyse kaybedildiğini gözler önüne serdi. Şirket, ABD'de en son 2019'un ikinci çeyreğinde abone kaybetmişti.

Netflix’e göre abone sayılarındaki dalgalanmanın temel nedeni, koronavirüs pandemisi. Bazı dönemlerde çok büyük abone kazançlarının olduğunu söyleyen yetkililer, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte insanların Netflix aboneliklerinden vazgeçmeye karar verdiklerini belirtti.