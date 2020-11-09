Netflix, TV kanal sistemini test ediyor

Apple Music bilindiği üzere Beats 1 adıyla sürekli bir radyo yayını yapıyor. Netflix de sürekli şekilde yayın yapacak bir kanal konseptinin testlerine başladı. Netflix Direct adındaki kanal şimdilik Fransa’da test ediliyor. Netflix Direct sistemi geleneksel televizyonlar gibi sürekli olarak içerik kütüphanesinden seçkilerin ekrana getirildiği bir kanal konsepti olacak.

Netflix Direct, platformun kütüphanesindeki içeriklerin belirli bir program dahilinde sıralı olarak ekrana getirilmesini amaçlıyor. Böylece içerik konusunda kararsız kalanlar, platforma yeni abone olarak içerik aramaya çalışanlar veya farklı içeriklerle sürpriz yaşamak isteyenler için yeni bir deneyim olacak. İçerikler dizi, belgesel veya film şeklinde karışık gidecek.

Netflix, yayınladığı haber bülteninde Fransa’da insanlar arasında geleneksel televizyon alışkanlığının çok yaygını olduğunu ve bununla bağlantılı olarak insanların bir sürü içerik arasından seçim yapmaya yanaşmadığını söyledi ve Direct özelliğini de işte bu insanlara yönelik olarak geliştirdiğini vurguladı.

Netflix’in yeni özelliği, 5 Kasım 2020 tarihinden itibaren Fransa’nın bazı bölgelerinde hizmet vermeye başladı.