Netflix'e zam geldi. Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Netflix zammı Türkiye'deki kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar yapılan zam oranının çok yüksek olduğuna dair paylaşımlar yaptı.

ZAMLI NETFLİX FİYATLARI

Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL’ye,

29.99 TL olan standart paket 40.99 TL’ye ve

41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL’ye çıkarıldı.

NETFLİX'TEN AÇIKLAMA

Netflix sözcüsü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek” ifadelerini kullandı.