Netflix’in abone artış hızı düşüyor
Netflix'in 2021 ilk çeyrekte abone sayısında sağladığı artış yatırımcıları tatmin etmedi ve Netflix hisseleri yüzde 11 düştü. Şirketin yöneticileri 2019’daki artışın olağan dışı olduğuna dikkat çekerken; COVID-19 nedeniyle yapımlarda yaşanan gecikmeler nedeniyle ilk çeyrekte daha hafif bir kataloğun izleyicilerle buluştuğu belirtildi.
22 Nisan 2021, Perşembe 08:49 Son Güncelleme:
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Netflix, 2021 yılının ilk çeyreğinde 3.98 milyon yeni abone kazanabildi. Analistler ilk çeyrekte 6.25 milyon yeni aboneye ulaşılmasını bekliyordu. Açıklanan verinin yatırımcıları tatmin etmemesi ardından şirketin hisseleri yüzde 11 değer kaybetti.
Abone sayısındaki artış yavaşlasa da, Netflix’in kârının artması dikkat çekiyor. 2019’un tamamında 1.87 milyar dolar kâr açıklayan şirket, bu yılın ilk çeyreğinin sonunda 1.7 milyar dolar net gelir elde etti.
Netflix, ilk çeyrek sonuçları ile birlikte yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte sadece 1 milyon yeni abone beklediğini de belirtti. Analistler ikinci çeyrekte 4.8 milyon abone kazanılacağını öngörüyordu.