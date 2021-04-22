Netflix’in abone artış hızı düşüyor

Netflix, 2021 yılının ilk çeyreğinde 3.98 milyon yeni abone kazanabildi. Analistler ilk çeyrekte 6.25 milyon yeni aboneye ulaşılmasını bekliyordu. Açıklanan verinin yatırımcıları tatmin etmemesi ardından şirketin hisseleri yüzde 11 değer kaybetti.

Abone sayısındaki artış yavaşlasa da, Netflix’in kârının artması dikkat çekiyor. 2019’un tamamında 1.87 milyar dolar kâr açıklayan şirket, bu yılın ilk çeyreğinin sonunda 1.7 milyar dolar net gelir elde etti.

Netflix, ilk çeyrek sonuçları ile birlikte yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte sadece 1 milyon yeni abone beklediğini de belirtti. Analistler ikinci çeyrekte 4.8 milyon abone kazanılacağını öngörüyordu.