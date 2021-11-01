Arnold Schwarzenegger’in oğlu Joseph Baena ve önemli yapımcılardan Tiger Miller tarafından Nisan ayında kurulan Bitflix filmlerin hareketli NFT koleksiyonlarını hazırlamayı amaçlıyor. Schwarzenegger’in projede nasıl bir rol oynayacağı belli değil.

NFT içerisinde daha çok sahne arkası görüntüler yer alıyor. Ayrıca oylama hakkı ve ünlüler ile soru-cevap etkinlikleri gibi avantajlar da sunulacak. Proje içerisinde kripto ile fonlanmış ilk film olan Lava, Berzerkerz ve Finding Satoshi: The story of Bitcoin yapımları yer alacak. Bu üçü sonrasında toplam 21 NFT piyasaya çıkmış olacak.

Yapımcılar burada NFT projelerinin fiyatlarını belirleyebiliyor ve belirli şartlar altında diğer emeği olan çalışanlar da para kazanabiliyor. NFT satışları BTFLX kripto parası üzerinden olacak ve gelecek bu para IDO sürecine girecek.



