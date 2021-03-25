Magazin Nevra Serezli, Aleyna Tilki'yi yere göğe sığdıramadı: Hayran kaldım

Nevra Serezli, Aleyna Tilki'yi yere göğe sığdıramadı: Hayran kaldım

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Nevra Serezli, Aleyna Tilki'yi yere göğe sığdıramadı: Hayran kaldım

‘Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü’nü almaya oğlu Metin Serezli ile gelen Nevra Serezli, Demet Akalın’ın yerden yere vurduğu Aleyna Tilki’yi göklere çıkardı.

25 Mart 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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'Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Vertera sponsorluğunda düzenlediği ‘11. Yılın En İyileri Ödül Töreni’ Pullman İstanbul Hotel&Convention Center Balo Salonu’nda önceki gün yapıldı. ‘Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü’nü almaya oğlu Metin Serezli ile gelen Nevra Serezli, Demet Akalın’ın yerden yere vurduğu Aleyna Tilki’yi göklere çıkardı. Usta oyuncu, ‘İşte Bu Benim Masalım’daki rol arkadaşı için şunları söyledi:

‘STAR IŞIĞI VAR’

“Aleyna’nın çok genç olmasına rağmen disiplinine ve çalışkanlığına hayran kaldım. Bir kere sesi harika. Çekimlerde şarkı söyleyeceği anları hep sabırsızlıkla bekledim. Ayrıca çok güzel dans ediyor, star ışığı var. İyi de fotoğraf veriyor. Muhteşem bir kız. Kesinlikle bir müzikalde oynamalı.” Törende, Mustafa Kemal Atatürk’ün gravür tekniğiyle yapılmış resminin bulunduğu 24 Mart 1923 tarihli Time dergisinin kapağı, altın varaklı çerçevesi ile açık artırma usulü satıldı.

‘ÖDÜLLER ADİL DEĞİL’

‘Piyanist’ albümüyle ‘Yılın En İyi Albümü Erkek Sanatçısı’ ödülünü alan Sinan Akçıl çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Popçu, “Türkiye’de ödül törenleri hiç adil değil. Hepsi torpil üzerine kuruludur. Evde 130 ödülüm var” dedi. Bir reklam filminde rol alan eşi Burcu Kıratlı için de “Kozmetik reklamlarında oynayan diğer meslektaşlarını çöpe attı” diye konuştu.

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