Türkiye Nevşehir’de feci olay! Dengesini kaybeden kadın makineye sıkıştı

Nevşehir’de feci olay! Dengesini kaybeden kadın makineye sıkıştı

Türkiye

Nevşehir’de feci olay! Dengesini kaybeden kadın makineye sıkıştı

Nevşehir’de kabak hasat makinesine sıkışan Havva İ. (50) ağır yaralandı.

17 Ekim 2021, Pazar 23:33 Son Güncelleme:
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Olay, saat 16.00 sıralarında Göre Beldesinde meydana geldi. Tarlada yakınlarıyla birlikte kabak çeken Havva İ., dengesini kaybederek kabak hasadı yapan tarım makinesinin içine sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından vatandaşların yardımıyla çıkarılan kadın, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Havva İ.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR (DHA)

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