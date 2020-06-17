Türkiye Nevşehir’in gece görüntüsü hayran bıraktı

Nevşehir’in gece görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye

Nevşehir’in gece görüntüsü hayran bıraktı

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ardından caddelerin gece görüntüsü kendisine hayran bıraktı.

17 Haziran 2020, Çarşamba 00:59 Son Güncelleme:
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Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ardından caddelerin gece görüntüsü kartpostallık görüntüler verdi. Nevşehir’in muhteşem gece görüntülerini gören vatandaşlar caddelerde ortaya çıkan güzellikleri cep telefonu kameralarıyla fotoğraflarken Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da caddelerin son halini "Küçük dokunuşlar" notu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İHA

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