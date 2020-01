New York ve New Jersey arasındaki George Washington köprüsü

George Washington köprüsü, Amerika Birleşik Devletleri’de Hudson Nehri’nin üzerinde bulunan ve New York’un Manhattan Borough’unun kuzey ucunda bulunan Washington Heights ile New Jersey eyaletinin Bergen County’ye bağlı Fort Lee belediyesini birbirlerine bağlayan asma köprü...

Adı değiştirildi

Othmar Ammann'ın tasarımıyla Eylül 1927'de inşaata başlanıp 24 Ekim 1931'de Hudson River Köprüsü adıyla tamamlandı ve ertesi gün açıldı. Daha sonra George Washington'un onuruna adı değiştirildi. Günümüzde New York ve New Jersey Liman İdaresi (Port Authority of New York and New Jersey) tarafından yönetilmektedir.

1.1 milyar dolara mal oldu

Le Corbusier 1947 yılında yayınlanan When the Cathedrals were White adlı eserinde dünyanın en güzel köprüsü olduğunu yazdı. Bu köprü alanında en sık kullanılan köprülerden biri konumunda. Tahmini 1.1 milyar dolara mal oldu.