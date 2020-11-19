Dünya New York'ta okullar yeniden kapanıyor

New York'ta okullar yeniden kapanıyor

Dünya

New York'ta okullar yeniden kapanıyor

ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.

19 Kasım 2020, Perşembe 00:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'eulaştığını ve yarından itibaren okulların önlem amaçlı kapatılacağını bildirdi. Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek. ABD'de Kovid-19 vakalarında en yüksek oranlarda artış yaşandı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worlodmeters'a göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA


İlgili Haberler
ABD'de evde corona virüs test kitlerinin kullanımına izin verildiABD'de corona virüs bilançosu ağırlaşıyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Değişim kapıya dayandı
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: Ölüler ve yaralılar var