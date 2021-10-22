Neyim Var uygulaması, kullanım kolaylığı ve sağladığı fayda ile son zamanların en çok kullanılan uygulaması olmaya aday. E-devlet veya e- nabız üzerinden giriş yapılan uygulamada sadece birkaç saniye içinde şikayetlerinize ilişkin sorulan sorulara cevap vererek hangi hastalık ihtimalinin olabileceği ve bu şikayetlerle hangi bölüme gidebileceğinizi öğrenebiliyorsunuz…

NEYİM VAR UYGULAMASI NEDİR?

Neyim Var uygulaması yapay zeka desteğine sahiptir ve vatandaşların şikayetlerine göre tanı tahminlerinde bulunarak doğru polikliniğe yönlendirilmesini amaçlayan web ve mobil tabanlı bir uygulamadır.

NEYİM VAR UYGULAMASI NE İŞE YARIYOR?

Girdiğiniz ana şikayete bağlı olarak sistemin size sorduğu ek şikayet ve tanıya özel sorulara verdiğiniz cevaplar varsa e-Nabız' dan alınan geçmiş sağlık verileriniz kullanılarak önerilen poliklinikler ve tanı tahminleri randevu alınan doktorla paylaşacaktır.

NEYİM VAR UYGULAMASINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Uygulamaya e-Devlet veya e-Nabız üzerinden giriş yapılmaktadır.

NEYİM VAR UYGULAMASININ ADIM ADIM KULLANILIŞI (E-DEVLET İLE)

E-devlet ile Neyim Var uygulamasına giriş yapmak için, T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlete giriş yapın.

Arama bölümüne “Neyim var?” yazın.

e-devlet sizi Neyim Var? uygulamasına yönlendirecektir. Uygulamaya ilk defa giriş yaparken karşınıza bir onay formu çıkacak. Onay formunu dikkatlice okuyarak en altta bulunan kutucukları işaretleyin ve “devam” yazısına tıklayın. Eğer onay formunu işaretlemezseniz uygulamaya giremeyeceğinizi unutmayın. “Devam” yazsısına tıkladıktan sonra karşınıza profil bilgilerinizin bulunduğu bir sayfa çıkacak.

Burada yaşınız, kilonuz boyunuz, cinsiyetiniz gibi bilgiler bulunuyor. Bu sayfaya da onay verdikten sonra, şikayetinizi belirteceğiniz asıl sayfa karşınıza çıkacak.

Burada şikayetinizi yazdığınızda ise, bu şikayetin şiddeti ve süresine ilişkin başka sorular daha çıkacak.

Bir hastalığınızın olup olmadığını öğrenebilmek için şikayetinizle ilgili daha pek çok soru çıkacak. Her soruya cevap verdikten sonra “Devam” tuşuna basmanız gerekiyor.

Sorular bittiğinde elinizde bulunan tahlil veya radyolojik görüntüleme sonuçlarını da isterseniz sisteme yükleyebiliyorsunuz.

Eğer böyle veriler elinizde yoksa veya yüklemek istemiyorsanız yeniden "devam" tuşuna basın.

Uygulamanın sonuna gelindiğinde ise sizin şikayetiniz ve verdiğiniz bilgiler ışığında hangi hastalıklara sahip olabileceğiniz ve hastanede hangi bölüme gitmeniz gerektiği bildiriliyor.

NOT: Görsellerdeki bilgiler, örnek vermek amaçlı kullanılmıştır.