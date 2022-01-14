NFT’ler sporda 2 milyar dolarlık pazar yaratabilir

Deloitte’un hazırladığı Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri raporuna göre Türkçe karşılığı ‘değiştirilemez para-çip’ olan NFT (non-fungible token) çılgınlığının, spor dünyasını da etkisi altına alacak. Rapora göre, özgünlüklerini doğrulamak ve alıcıların mülkiyeti onaylamasına izin vermek için bir blok zincirinde şifrelenmiş, eşi ve benzeri olmayan NFT tarzı eserlerin 2022 sonuna kadar milyonlarca spor taraftarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Deloitte’un tahminlerine göre 2022’de dünya genelinde 4-5 milyon taraftar, spor içerikli NFT’lere sahip olacak. Spor dünyasıyla alakalı NFT’lerin satışından elde edilecek rakamın, 2022’de bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Raporda öne çıkan diğer detaylar şu şekilde: