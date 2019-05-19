Modern ve laik Türkiye’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da samsun’a çıkarak tutuşturduğu bağımsızlık meşalesi, 100 yıl sonra milyonlarca yurttaşın yüreğinde aynı coşkuyla yanıyor. atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği Türk gençliği, ata’sının izinde yürümeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı erdoğan dün yayınladığı mesajında “19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır” dedi.







