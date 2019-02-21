Niğde’de ATM’de ’düzenek’ olduğu ihbarı, polisi alarma geçirdi
Niğde’de bir bankaya ait ATM’de ’düzenek’ olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Banka yetkilileri ve polisin yaptığı incelemede, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı
Olay, merkeze bağlı Derbent mevkiinde bulunan bir bankaya ait ATM’de meydana geldi.
Para çekmeye giden bir kişinin, ATM’nin kart giriş kısmında kart kopyalama düzeneği olduğundan şüphelenip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ve banka yetkililerinin yaptığı incelemede kart kopyalama düzeneğine rastlanmadı.
Öte yandan, aynı ATM cihazında birkaç gün önce düzenek bulunmuş, dolandırıcıların bazı kişilerin paralarını hesaplarından çektiği tespit edilmişti.
Ali KADI/NİĞDE (DHA)