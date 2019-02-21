Niğde’de ATM’de ’düzenek’ olduğu ihbarı, polisi alarma geçirdi Niğde’de bir bankaya ait ATM’de ’düzenek’ olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Banka yetkilileri ve polisin yaptığı incelemede, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı