Türkiye Nihat Gören etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Nihat Gören etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Türkiye

Nihat Gören etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören Irak’ın kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirildi. MİT operasyonunda Gara’da 4, Kandil’de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi.

25 Kasım 2021, Perşembe 10:59 Son Güncelleme:
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MİT, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Kandil’de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirlendi.



Milli stihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kandil ve Gara'da düzenlediği operasyonlarda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, örgütün sözde dış ilişkiler sorumlularından 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi.

NİHAT GÖREN ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in PKK'ya yönelik Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gara'da 4, Kandil'de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından, 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi.

Gara'da etkisiz hale getirilen terörist Gören'in, bir süre PKK'nın 'TAK yapılanması'nda faaliyet gösterdiği, TSK'nın gerçekleştirdiği 'Pençe' operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrası PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.

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