Dünya Nijer'de anaokulunda yangın çıktı, 20 çocuk hayatını kaybetti

Nijer'de anaokulunda yangın çıktı, 20 çocuk hayatını kaybetti

Dünya

Nijer'de anaokulunda yangın çıktı, 20 çocuk hayatını kaybetti

Nijer'in başkenti Niamey'de bir anaokulunun binasını saran yangında en 20 çocuk hayatını kaybetti.

14 Nisan 2021, Çarşamba 10:58 Son Güncelleme:
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İtfaiye Müdürü Albay Sidi Muhammed, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Niamey'in Pays Bas Mahallesi'nde yer alan anaokulunun alevler içinde kaldığını ve içeride mahsur kalan en az 20 çocuğun öldüğünü ifade etti.

Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou olay yerine giderek yangında yaşamını yitiren çocukların ailelerine baş sağlığı diledi.

AA

 

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