Türkiye Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili gelişme: Limana demirledi

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili gelişme: Limana demirledi

Türkiye

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili gelişme: Limana demirledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, korsan saldırısına uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama yaptı. Karaismailoğlu, 'Türk gemisi Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi. 15 denizcimizin Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir.' dedi.

24 Ocak 2021, Pazar 13:15 Son Güncelleme:
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Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi dün korsanların saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybederken, korsanların 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldığı belirtildi.

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'15 denizci için tüm imkanlar seferber edildi' 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi. 15 denizcimizin Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye rahmet diliyorum" dedi.

Çavuşoğlu: Kaptanla görüştük 

Saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili sabah saatlerinde açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, kaptanla görüştüğünü, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve süreci yakından takip ettiklerini söylemişti. 

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

'Korsanlar dönüş sağlamadı' 

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Gemi yabancı bandıralı, işletmeci ve 19 gemici Türk vatandaşı.

'Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimiz için gerekli işlemleri başlatacağız'  

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız.

Librevil Büyükelçisi: Botlarla gemiye gideceğiz 

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Türkiye'nin Librevil büyükelçisi ise "Nijerya'da saldırıya uğrayan gemimizin port gentil limanına demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz" dedi.

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