Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı

Kamerun'un Douala Limanı’ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı’na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10'unu kaçırdı

16 Temmuz 2019, Salı 14:21 Son Güncelleme:
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Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı

13 Temmuz’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.

Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı.

Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürdüğü öğrenildi. Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada “Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

AA/DHA

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