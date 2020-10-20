Türkiye Nikah günü uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Nikah günü uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Türkiye

Nikah günü uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Aydın'da, uyuşturucuyla yakalanan İlker Ö. gözaltına alındı. Tutuklanan İlker Ö.'nün, bugün nikahının olduğu öğrenildi.

20 Ekim 2020, Salı 19:15 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığını öğrendiği İlker Ö.'yü takibe aldı. Polisin takibini fark eden şüpheli, otomobille kaçmaya başladı. Polisin bir süre sonra durdurduğu otomobildeki İlker Ö. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 20 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otomobilde bir damatlık da bulundu. İlker Ö.’nün bugün nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)


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