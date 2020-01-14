Nikkie Tutorials cinsiyet değiştirdiğini açıkladı

Daha çok Nikkie Tutorials ismiyle bilinen 25 yaşındaki Hollandalı youtuber Nikkie de Jager dün gece paylaştığı bir videoyla transseksüel olduğunu açıkladı. Tutorials, bugüne kadar açıklamadığı sırrını bir şantaj sonucu gün yüzüne çıkarma kararı aldığını belirtti. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu takipçileriyle paylaşmayı zaten planladığını söyleyen de Jager, şantajcı kişinin bir videosunu kendi izni olmaksızın medyaya sızdıracağı tehdidinde bulunduğunu, bunun üzerine durumu kendi açıklama kararı aldığını ifade etti. "Bugün bunu hepinize söylediğime inanamıyorum, ama nihayet yapmak iyi hissettiriyor. Ben yanlış bir bedenle doğdum, bu, trans birey olduğum anlamına geliyor" ifadelerini kullanan de Jager, 5.5 milyon kez görüntülenen videosunu ise "Dökülüyorum" başlığıyla yayınladı.

Bunun diğer trans bireylere de cesaret vermesini umduğunu söyleyen genç youtuber, kendisini her zaman 'kız gibi' hissettiğini, 19 yaşında ise ailesinin de desteğiyle ameliyat olma kararı aldığını belirtti. 2008'den beri makyaj içerikleri üreten Nikkie Tutorials'ın Youtube'ta 12.7 milyon takipçisi bulunuyor. Bu sayı; Norveç, İzlanda ve İsrail'in toplam nüfusuyla neredeyse aynı.











