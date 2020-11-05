Nikon kameralar artık webcam olarak kullanılabilecek

Canon, Fujifilm, Panasonic ve GoPro gibi şirketler kısa süre önce cihazlarını webcam’a çeviren uygulamaları kullanıcılarına sunmuştu. Nikon da geliştirdiği makinelerin webcam olarak kullanılmasına imkan vermeye başladı.

Windows ve Mac cihazlarda kullanılabilen The Webcam Utility Software, Nikon'un geliştirdiği DSLR ve aynasız kamera modellerinin webcam olarak kullanılmasını sağlıyor. Uygulama şu anda beta sürümüyle kullanıcılarla paylaşıldı.

64 bit bir Windows 10 sürümüne ihtiyaç duyan yazılım mevcut haliyle Nikon’un Z7, Z6, Z5 ve Z50 aynasız ile D850, D780, D500, D7500 ve D5600 DSLR kameralarında çalışıyor.

Söz konusu cihazları ise bilgisayara iki şekilde bağlayabiliyorsunuz. Fotoğraf makinelerini USB ara yüzü ile bilgisayara bağladığınızda görüntülü konuşma servisi başlatılıyor ve gerekli kurulum yapılıyor. HDMI ile görüntü almak için ise üçüncü parti görüntü yakalama cihazı edinmeniz gerekiyor.

Yazılımın Mac kullanıcıları için yayınlanmış bir sürümü henüz yok.







