Magazin Nilgün Belgüm, Hülya Avşar'ın tokat sahnesi hakkında konuştu

Nilgün Belgüm, Hülya Avşar'ın tokat sahnesi hakkında konuştu

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Nilgün Belgüm, Hülya Avşar'ın tokat sahnesi hakkında konuştu

Oyuncu ve sunucu Nilgün Belgün, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Belgüm, Hülya Avşar’ın tokat sahnesi hakkında konuştu.

09 Mayıs 2021, Pazar 09:38 Son Güncelleme:
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Nilgün Belgün, Hülya Avşar'ın rol aldığı dizisinin bir sahnesinde tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarmasına göndermede bulunarak, "Tokat atmak bile eğitim gerektiriyor" mesajını yazmış ve ardından silmişti. Nişantaşı'nda önceki gün mutfak alışverişine çıkan usta oyuncu, ayaküstü soruları cevapladı.

 "İÇİMDEN GELEREK YAZMIŞTIM"

Nilgün Belgüm şu ifadeleri kullandı, "Normal eğitim için söyledim" diyen Belgün, "Oyuncunun eğitimlisi iyi olur, oyunculuk eğitimle taçlanır' dedim. Hülya benim çok sevdiğim bir kadın özellikle ona söylemedim, oyunculuk adına söyledim. Baktım ki başka yere gidecek sildim. Halbuki onu içimden gelerek yazmıştım. Ben öyle entrikacı bir kadın değilim. Sonra ona gitmesin diye sildim. Hülya sevdiğimi biri olduğu için özen gösterdim."

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