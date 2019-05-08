Tiyatroya 6 yaşında başlayan Nilgün Kasapbaşoğlu meslek hayatının 57. Yılını kutluyor. Katıldığı magazin programlarıyla gündeme gelen Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Nilgün Kasapbaşoğlu hakkındaki detaylar…

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?

27 Ocak 1955 yılında İstanbul’da doğdu. Nilgün Kasapbaşoğlu, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Özhan, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır.

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

Düğün Ya da Davul

Üç Kuruşluk Opera

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Yaz Gecesi Rüyası

FİLMOGRAFİSİ

Ayla (film) - 2017

Kocan Kadar Konuş - 2015

Ankara'nın Dikmen'i - 2014

Huzur Sokağı - 2012-2014

Dersimiz: Atatürk - 2009

Papatyam (dizi) - 2009-2011

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Türkmen Düğünü - 2004

Kendini Bırak Gitsin - 2004

Büyük Buluşma - 2004

Ayrı Dünyalar - 1998

Gurbetçiler - 1996

Küçük Ev - 1977

Zehra - 1972

Sayılı Dakikalar - 1965

Kara Dut - 1961

Bülbül Yuvası - 1961

Ölüm Tarlası - 1974

Gurbetçiler



