Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir?
Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Nilgün Kasapbaşoğlu meslek hayatının 57. Yılını kutluyor. Peki, Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…
Tiyatroya 6 yaşında başlayan Nilgün Kasapbaşoğlu meslek hayatının 57. Yılını kutluyor. Katıldığı magazin programlarıyla gündeme gelen Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Nilgün Kasapbaşoğlu hakkındaki detaylar…
NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?
27 Ocak 1955 yılında İstanbul’da doğdu. Nilgün Kasapbaşoğlu, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.
Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Özhan, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır.
ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR
Düğün Ya da Davul
Üç Kuruşluk Opera
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
Yaz Gecesi Rüyası
FİLMOGRAFİSİ
Ayla (film) - 2017
Kocan Kadar Konuş - 2015
Ankara'nın Dikmen'i - 2014
Huzur Sokağı - 2012-2014
Dersimiz: Atatürk - 2009
Papatyam (dizi) - 2009-2011
Cesaretin Var mı Aşka - 2008
Türkmen Düğünü - 2004
Kendini Bırak Gitsin - 2004
Büyük Buluşma - 2004
Ayrı Dünyalar - 1998
Gurbetçiler - 1996
Küçük Ev - 1977
Zehra - 1972
Sayılı Dakikalar - 1965
Kara Dut - 1961
Bülbül Yuvası - 1961
Ölüm Tarlası - 1974
Gurbetçiler