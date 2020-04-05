Şarkıcı Kutsi ile nişanlısı Feyza Çıpa’nın aşkı 2012’de birlikte oynadıkları ‘Huzur Sokağı’ dizisinin setinde başlamıştı. O dönem rol arkadaşları, 50 yıllık tiyatro sanatçısı Nilgün Kasapbaşoğlu ile dost olmuşlardı. Fırtınalı bir aşk yaşayan çifti tanıştıran, her kavgalarında barıştıran, 2.5 yıl önce de nişan yüzüklerini takan Nilgün Kasapbaşıoğlu’ydu.

Büyükler için alışveriş

Feyza Çıpa önceki gün Nilgün Kasapbaşoğlu’nun, Zekeriyaköy’deki evinin önünde görüntülendi. “Nilgün Hanım 65 yaşında olduğu için sokağa çıkmıyor. İlaçlarını ben alıyorum” dedi.

Pencereden muhabirlere seslenen Kasapbaşoğlu “Kutsi ile Feyza ilaçlarımı alıp getiriyor. Geçen gün de 10 tane ekmek getirdiler. Hâlâ onları yiyorum. Ne mutlu bana ki, güzel insanlar biriktirmişim” dedi. Bu sözler üzerine duygulanan Feyza Çıpa “Nilgün Hanım ve aile büyüklerimizi asla ihmal etmiyoruz. Her gün arayıp soruyoruz. Alışverişlerini yapıyoruz” dedi.