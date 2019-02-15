Nilipek. müzedeki konserinde büyüledi

“Sahneden” konserleri “Nilipek.” ile başladı. “Sahneden” akustik konserler dizisinin ilkine Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), devam etmekte olan “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi kapsamında ev sahipliği yaptı. Konsere, resmi Instagram hesabını takip ederek yarışma adımlarını tamamlayanlar ücretsiz olarak katıldı. Katılımcılar, “Nilipek.” 'in sesi eşliğinde, Rus Avangardı eserleri atmosferinde eşsiz bir akşam geçirdi.

Tanınmış genç müzisyenleri akustik performanslarıyla gençlerle buluşturmayı amaçlayan “Sahneden” konserler dizisi önümüzdeki haftalarda da farklı sanatçılarla ücretsiz olarak devam edecek. Konser duyuruları yine resmi Instagram hesabı üzerinden yapılacak.



