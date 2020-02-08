Nilperi Şahinkaya iddialı geliyor

Blu TV’de yayınlanmaya devam eden Aynen Aynen isimli dizide rol alan Nilperi Şahinkaya yeni sezonda yeni bir diziyle daha ekranlarınıza gelecek. Kadın – erkek ilişkilerine değinilen yapımda, ilk olarak Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte rol alan Şahinkaya, Kaygılaroğlu’nun diziden ayrılmasının ardından Kerem Bürsin ile birlikte diziye devam ediyor.

Şahinkaya’ya çekimlerine 15 Şubat tarihinde başlanacak "Yeni Hayat" dizisinde "Nevin" karakterine hayat verecek. Dizi Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Dizide Adem karakterini Serkan Çayoğlu ve Ece karakterini de Nisa Sofiya Aksongur canlandıracak.

Yönetmenliğini Cem Özduru ve Başak Sosyal'ın üstleneceği, senaryosunu Elif Usman'ın kaleme aldığı, başrollerinde; Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Nisa Sofiya Aksongur'un yer aldığı diziye son olarak Nilperi Şahinkaya dahil oldu. Böylece ünlü oyuncunun da Kral dizisinden ayrılmış olduğu kesinleşti.



