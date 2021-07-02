Nilperi Şahinkaya mini eteğiyle kameraların karşısına geçti
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nilperi Şahinkaya şimdi ise mini eteğiyle objektiflerin karşısına geçti.
02 Temmuz 2021, Cuma 18:08 Son Güncelleme:
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Son olarak 'Yasak Elma' dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz’a çocukluğundan beri hayran olduğunu açıklamıştı. Şahinkaya, şimdi ise mini eteğiyle kameraların karşısına geçti. Şahinkaya’nın yaptığı paylaşım dakikalar içerisinde takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.