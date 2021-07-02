Nilperi Şahinkaya mini eteğiyle kameraların karşısına geçti

Son olarak 'Yasak Elma' dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz’a çocukluğundan beri hayran olduğunu açıklamıştı. Şahinkaya, şimdi ise mini eteğiyle kameraların karşısına geçti. Şahinkaya’nın yaptığı paylaşım dakikalar içerisinde takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.



