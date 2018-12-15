Nilperi Şahinkaya: Sektör kötü durumda

Son olarak 'Yaşamayanlar' dizisinde rol alan oyuncu Nilperi Şahinkaya, Bebek'te objektiflere takıldı

15 Aralık 2018, Cumartesi 12:58
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Nilperi Şahinkaya: Sektör kötü durumda

Fotoğraflarının çekildiğinden habersiz bankamatikte uzun süre kuyruk bekleyen Nilperi Şahinkaya, önündeki beyfendinin işlemi uzun sürünce para çekmekten vazgeçti.

Habercilerle kısa bir açıklama yapan oyuncu, "Şu an için tiyatro yapıyorum. Rol alabileceğimiz bir proje yok. 2019'dan umutluyum" dedi.

'ARTIK OYUNCUYA DA BAKILMIYOR'

Sektörün kötüye gittiğini dile getiren Şahinkaya, "Oyuncu arkadaşlarımızla da konuşuyoruz; Ödemeler yapılmıyor, projeler tutmuyor, sektör kötü durumda. Artık oyuncuya da bakılmıyor. Gerçekten senaryonun güzel olması gerekiyor" dedi. (Milliyet)

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