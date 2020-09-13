Nilperi Şahinkaya takipçilerini geçmişe götürdü

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, 2009 yılında yayınlanan 'Deniz Yıldızı' isimli dizide 'Hande' karakterine hayat vermişti. Oyuncu yaptığı son paylaşımla, o günleri hatırlattı. Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan 'Yeni Hayat' dizisinde yer alan oyuncu, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımında, takipçilerini geçmişe götürdü.

'İlk dizim Deniz Yıldızı'

İlk dizisinden bir sahneyi yayınlayan oyuncu, paylaşımına “İlk dizim “Deniz Yıldızı” bu da ikinci sahnem falan her halde. 20 yaşındayım” notunu düştü.







