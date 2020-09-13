Magazin Nilperi Şahinkaya takipçilerini geçmişe götürdü

Nilperi Şahinkaya takipçilerini geçmişe götürdü

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Nilperi Şahinkaya takipçilerini geçmişe götürdü

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nilperi Şahinkaya, takipçilerini geçmişe götürdü. Oyuncu 20 yaşındayken ilk kez rol aldığı dizinin görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

13 Eylül 2020, Pazar 14:22 Son Güncelleme:
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Oyuncu Nilperi Şahinkaya, 2009 yılında yayınlanan 'Deniz Yıldızı' isimli dizide 'Hande' karakterine hayat vermişti. Oyuncu yaptığı son paylaşımla, o günleri hatırlattı. Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan 'Yeni Hayat' dizisinde yer alan oyuncu, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımında, takipçilerini geçmişe götürdü.

'İlk dizim Deniz Yıldızı'

İlk dizisinden bir sahneyi yayınlayan oyuncu, paylaşımına “İlk dizim “Deniz Yıldızı” bu da ikinci sahnem falan her halde. 20 yaşındayım” notunu düştü.


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