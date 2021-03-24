Nintendo ve Niantic artırılmış gerçeklik oyunları tasarlayacak

Akıllı telefonlarda oynanabilecek artırılmış gerçeklik (AR) oyunları geliştirmek üzere anlaşan iki firmanın bu ilk ortaklığı kapsamında, yarı sebze- yarı hayvan olan Pikmin karakterlerinin olduğu bir oyunun bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Nintendo yetkilisi Şigeru Miyamato, "Niantic'in AR teknolojisi, dünyayı sanki Pikmin gizlice etrafımızda yaşıyormuş gibi deneyimlemeyi mümkün kıldı" dedi. Pikmin ve Super Mario'nun yaratıcı olan Miyamoto, bu yeni oyunun 'yürümeyi eğlenceli kılacak' şekilde tasarlandığı ipucunu verdi.

Niantic CEO'su John Hanke de "Oyun portföyümüzü geliştirmeye devam ederken Nintendo ile iş birliği doğal bir adımdı. AR'nin geleceğini birlikte şekillendirmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

​Geçmişte geleneksel oyun konsollarının dışına çıkıp mobil oyun dünyasına girme konusunda istekli davranmayan Nintendo, buna karşın son yıllarda fikrini değiştirip 2016'da Super Mario Run' ve 2019'da 'Mario Kart Tour' gibi mobil oyunlar çıkarmıştı.,

Bu minvalde söz konusu işbirliği Bloomberg'e değerlendiren Ace Araştırma Enstitüsü'nden Hideki Yasuda, "İki firmanın anlaşması, Nintendo'nun akıllı telefon uygulamalarından yeterince para kazanamamasından şikayetçi yatırımcılara yanıt niteliğinde olabilir" dedi.