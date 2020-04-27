Survivor 2020 hız kesmeden devam ediyor. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ikinci eleme adayı belli oldu. Survivor'da ikinci eleme adayı gönüllülerden Gizem oldu. Survivor yeni bölüm fragmanı büyük merak uyandırdı. Gönüllüler takımından Nisa’nın ağlaması sonrasında takım arkadaşları onun böyle yapmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Acun Ilıcalı da, yarışmada kimseyi zorla tutmadıklarını ve yapamıyorlarsa ayrılması konusunda kendisine uyarı da bulundu. Bu konuda kendisinin gerçekten talebi olması durumunda yarışmadan eleyebileceklerini açıkladı.

Survivor 2020'de Nisa'nın ağlama görüntüleri izleyicilerde merak uyandırdı. Survivor'a adapte olmakta zorlanan genç yarışmacı Nisa'nın Survivor'dan çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.

Gönüllüler takımında yer alan Nisa, yarışma sırasında ağlamaya başlıyor. Yasin tarafından da uyarılan ve diğer alanda beklemesi söylenen Nisa, Yasin'e 'olmuyor' diyerek üzüntüsünü dile getiriyor.

Acun Ilıcalı: Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz

Daha sonra Acun Ilıcalı, "Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam edebilir. Bize net olarak başvuruyorsa da yarışmadan elenmesine müsaade ederiz" dedi.

Nisa'nın ne karar vereceği ise merak konusu oldu.

Survivor 59. bölüm fragmanı yayınlandı



