Nisan ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, nisan ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz merak ediyorsanız "Nisan ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz" haberimize bir göz atın.
02 Nisan 2020, Perşembe 11:02 Son Güncelleme:
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Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, nisan ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan nisan ayı sebze ve meyveleri...
Nisan ayı meyveleri
- Çağla
- Karadut
- Malta eriği
- Yeşil erik
- Limon
Nisan ayı sebzeleri
- Bakla
- Taze soğan
- Taze sarımsak
- Kuşkonmaz
- Madımak
- Semizotu
- Deniz börülcesi
- Gelincik
- Arap saçı
- Ebegümeci
- Hardal otu
- Hindiba
- Isırgan
- Turp otu
- Şevketi bostan
- Yabani ıspanak
- Enginar
- Bezelye
- Bebe havuç
- Semizotu
- Kuşkonmaz
- Taze sarımsak