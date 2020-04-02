Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, nisan ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan nisan ayı sebze ve meyveleri...

Çağla

Karadut

Malta eriği

Yeşil erik

Limon

Bakla

Taze soğan

Taze sarımsak

Kuşkonmaz

Madımak

Semizotu

Deniz börülcesi

Gelincik

Arap saçı

Ebegümeci

Hardal otu

Hindiba

Isırgan

Turp otu

Şevketi bostan

Yabani ıspanak

Enginar

Bezelye

Bebe havuç

Semizotu

Kuşkonmaz

Taze sarımsak

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