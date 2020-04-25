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Türkiye Nisan ayında lapa lapa yağan kar şaşırttı

Nisan ayında lapa lapa yağan kar şaşırttı

Türkiye

Nisan ayında lapa lapa yağan kar şaşırttı

Sarıkamış’ta gün boyu etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sarıkamış’ta Nisan ayında lapa lapa yağan kar vatandaşları şaşırtırken, çocukların eğlencesi oldu.

25 Nisan 2020, Cumartesi 20:53 Son Güncelleme:
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve yağmurlu hava etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun olarak yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Sarıkamış’ta kar yağışının gece de etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü.

İHA

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