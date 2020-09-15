Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.

Sınav takvimi şöyle oluştu:

İlk Başvuru Tarihi: 15.09.2020

Son Başvuru Tarihi: 29.09.2020

Ön Değerlendirme Tarihi: 01.10.2020

Sınav Tarihi: 05.10.2020

Sonuç Açıklama Tarihi: 07.10.2020

Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi ilanına başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Son başvuru tarihi ise 29 Eylül olarak açıklandı. İlana başvuru için gereken evraklar ilan sayfasında belirtildi.



