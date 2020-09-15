Türkiye Nişantaşı Üniversitesi 17 öğretim görevlisi alacak! İşte başvuru detayları

Nişantaşı Üniversitesi 17 öğretim görevlisi alacak! İşte başvuru detayları

Türkiye

Nişantaşı Üniversitesi 17 öğretim görevlisi alacak! İşte başvuru detayları

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi almak üzere ilan verdi. İlana göre Nişantaşı Üniversitesi 17 öğretim görevlisi istihdam edecek. Başvuru şartları ise şu şekilde.

15 Eylül 2020, Salı 18:05 Son Güncelleme:
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.

Sınav takvimi şöyle oluştu:

  • İlk Başvuru Tarihi: 15.09.2020
  • Son Başvuru Tarihi: 29.09.2020
  • Ön Değerlendirme Tarihi: 01.10.2020
  • Sınav Tarihi: 05.10.2020
  • Sonuç Açıklama Tarihi: 07.10.2020

Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi ilanına başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Son başvuru tarihi ise 29 Eylül olarak açıklandı. İlana başvuru için gereken evraklar ilan sayfasında belirtildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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