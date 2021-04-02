Türkiye Nişantaşı Üniversitesi 41 öğretim üyesi alıyor

Nişantaşı Üniversitesi 41 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Nişantaşı Üniversitesi 41 öğretim üyesi alıyor

Nişantaşı Üniversitesi 41 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

02 Nisan 2021, Cuma 17:01 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nişantaşı Üniversitesi 41 öğretim üyesi alımı yapacak. Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik ve Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" denildi.

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