Türkiye Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak

Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak

Nişantaşı Üniversitesi, profesör, doçent, doktor öğretim görevlisi kadroları için 54 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

17 Mart 2021, Çarşamba 16:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Andımız’ krizi...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
18 milyarlık dev yatırım
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş taburcu oldu! Koronavirüs tedavisi görüyordu...