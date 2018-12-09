Nişantaşı'nda Rus koca dehşeti!

Şişli Nişantaşı'nda Rus uyruklu bir kadın eşi tarafından sokak ortasında dövüldü. Sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırılırken, kocası gözaltına alındı

09 Aralık 2018, Pazar 16:21 Son Güncelleme:
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Nişantaşı'nda Rus koca dehşeti!

Saat 15.00 sıralarında Nişantaşı Albay Sadi Alantar Sokak'ta, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Rus uyruklu çiftin kavgası evden sokağa taştı. Eşi tarafından dövülen kadın sinir krizi geçirdi.

Vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı ve sinir krizi geçiren kadını ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri Rus kocayı gözaltına aldı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

DHA

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