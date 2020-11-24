NN Hayat’ın ‘Doğaya Mektup’ projesi ödül getirdi

NN Hayat ve Emeklilik pazarlama iletişim çalışmalarını yürüttüğü ‘Çünkü Başka Yok Sen’ mesajı üzerinde oluşturduğu kampanya ile doğa için önemli bir farkındalık hareketine imza attı. 2020 Felis Ödülleri’nde Kanaat Önderleri ve Etki Sahipleri Aracılığıyla İletişim kategorisinde Başarı Ödülüne layık görülen Doğaya Mektup projesinde; Haluk Levent, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile takipçilerinden, #Doğayamektup #Çünkübaşkasenyok etiketiyle doğa için yazdıkları mektuplarını paylaşmalarını istedi ve doğaya sahip çıkmaya davet etti. Projenin devamında, paylaşılan mektup ve mesajlarından oluşturulan ve Haluk Levent’in doğa için bestelediği ‘Çünkü Başka Sen Yok’ temalı şarkı yayınlandı, doğaya ilgi duyan müziksever herkesi, bu şarkıyı söylemeye ve çalmaya davet etti.