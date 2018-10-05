2018 Nobel Barış Ödülü'nü bu yıl Kongolu doktor Denis Mukwege ve Ezidi kadın hakları savunucusu Nadia Murad kazandı. İki isim de savaş alanında cinsel şiddete karşı yaptığı çalışmalarla biliniyor.

KONGOLU DOKTOR DENİS MUKWEGE

1955 yılında doğan Denis Mukwege, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Bukavu kentindeki Panzi Hastanesini kurdu. Bu hastanede, toplu tecavüze uğrayan kadınların tedavisi yapılıyor.

Mukwege, kısa bir süre önce düzenlenen bir ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Tüm kurbanlar çok vahşi şekilde tecavüze uğramış halde geliyor. Hastaneye ulaşabilecek kadar hayatta kalabilenlerde de olağanüstü fiziksel ve psikolojik yıkım olduğu görülüyor. Gelenlerin büyük bir bölümünün genital bölgelerinde kurşun ya da sivri cisimlerle yaralanmalar mevcut oluyor. Bu, bölgenin tarihinde görülmemiş düzeyde bir vahşilik" demişti.

NADİA MURAD

25 yaşındaki insan hakları savunucusu Nadi Murad da, terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan ve esir kaldığı süre boyunca cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalmış binlerce Ezidi kadından biri. Murad, örgütün elinden kurtulduktan sonra Ezidi katliamının tanınması için mücadele vermişti.

ÖDÜLLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ödülün sahiplerinin kişisel güvenliklerini tehlikeye atarak savaş suçları ve kurbanların adalet bulması için mücadele yürüttüklerine vurgu yapıldı.



