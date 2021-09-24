Türkiye Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz sancar, TEKNOFEST’e katıldı

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz sancar, TEKNOFEST’e katıldı

Türkiye

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz sancar, TEKNOFEST’e katıldı

TEKNOFEST’te katılan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Ben buraya Türk dünyasına bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüklerim gerçekten beni gururlandırdı. Bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük" dedi.

24 Eylül 2021, Cuma 18:35 Son Güncelleme:
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST’in gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı’na geldi. Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin mezuniyet töreni öncesi basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Prof. Dr. Sancar, "Ben buraya Türk dünyasına bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüklerim gerçekten beni gururlandırdı. Bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BANA ÇOK DEĞER VERİYOR"

Gelecek Nobellerin TEKNOFEST’te çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr. Sancar, "Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor. Bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler’e davet etmişti. Ben de, ’Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok her yere gidemem. Ancak TEKNOFEST’te kesin geleceğim ve sizinle ödüllüleri veremeye katılacağım ’dedim" diye konuştu.

"MEMLEKET SEVGİSİNİ UNUTMAYIN"

Prof. Dr. Sancar, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Gençler çok çalışın. İşler yolunda gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet’in dediğin gibi ’Ya o beni alır ya da ben onu alırım’ düşünceyle hareket edin ve son olarak memleket sevgisini unutmayın" ifadelerini kullandı.

DHA

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