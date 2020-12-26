Dünya 'Noel Baba' 45 kişiye corona virüs bulaştırdı

'Noel Baba' 45 kişiye corona virüs bulaştırdı

Dünya

'Noel Baba' 45 kişiye corona virüs bulaştırdı

Belçika'da bir huzurevine hediye dağıtmak için gelen 'Noel Baba' en az 45 kişiye corona virüs bulaştırdı, 18 kişi hayatını kaybetti.

26 Aralık 2020, Cumartesi 09:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Belçika'da yaşlıların kaldığı bakımevine moral için düzenlenen "Noel Baba" ziyaretinin ardından yeni tip corona virüse yakalanan 18 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin kuzeyindeki Mol kasabasında bir bakım evini aralık ayı başında Noel Baba kıyafetli bir kişinin ziyareti sonrası 121 bakımevi sakini ile 36 çalışanın hastalandığı bildirildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Mol kasabasının yetkilileri, ziyaretten sonra hastalanan kişilerden bugüne kadar 18'inin hayatını kaybettiğini belirtildi. Yetkililer, virüsün kaynağının tam olarak belirlenmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Mol kasabasının Belediye Başkanı Wim Caeyers, "Enfeksiyonların kaynağını belirlemek için yürütülen çalışmaların sonuçları henüz ortaya çıkmadı. Şu anda kaynağın kim olduğunu bilmek mümkün değil" dedi.

Daha önce "Noel Baba" olarak moral için yaşlıları ziyaret eden kişinin corona virüs taşıdığı açıklanmıştı. ​​​​​​​

Maske takılmadı

Belçika basınındaki haberlerde, yaşlı bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlunun Noel Baba kıyafetleri giyerek beraberindeki birkaç yakınıyla bakımevi sakinlerini ziyaret ederek moral vermek istediği, ziyaretten birkaç gün sonra Kovid-19 vakalarının başladığı belirtilmişti. Bakımevinde vakaların artması üzerine ortaya çıkan ziyaret gününe ait fotoğraflarda birçok kişinin maskesiz olduğu görülmüştü.

AA


İlgili Haberler
Oxford aşısından yaşlılar için sevindiren haber geldi


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD´de Noel gününde şiddetli patlama